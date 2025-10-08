Tanju Özcan: Alkolü bıraktım namaza başladım! Umreye gitmek istiyorum yurt dışı yasağım var

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmasında alkol tüketimi ve suç ilişkisine de değinerek, "Evet, alkol alıp suç işleyen, alkolün etkisiyle suç işleyen insanlar var mı? Var. Peki alkol almayıp, beş vakit namaz kılıp bu ülkede hırsızlık, yolsuzluk, israf yapan var mı? E o da var" ifadelerini kullandı.

"MALİYE BAKANLIĞINA HADİ BÖYLE BİR TEKLİFLE GİDİN BAKALIM"

Devletin alkolü yasaklamadığını ancak Allah'ın haram kıldığını belirten Özcan, alkol ve tütün ürünlerinin tamamen yasaklanması için hükümete çağrıda bulundu. Kendisinin böyle bir yasağa destek vereceğini ifade eden Özcan, "Ben varım arkadaş. Maliye Bakanı ne der bu işe? Maliye Bakanlığına hadi böyle bir teklifle gidin bakalım" diye konuştu.

"YEŞİLAY'IN BAŞKANI BİLE OLURUM"

Yaşadığı değişim sürecine de değinen Özcan, "Yeşilay'a beni de alın. Yani en azından iki şartın birini sağlıyorum artık. Birini de sağlamak istiyorum. Yani bu hızla gidersem bendeki bu değişim dönüşüm bu hızla devam ederse ben Yeşilay'ın başkanı bile olurum" dedi.

"ALLAH'TAN BİR UYARI ALDIM"

Alkolü bırakma ve namaza başlama kararını da meclis üyeleriyle paylaşan Özcan, "Ben alkolü bıraktım. Namaza da başladım. Türkiye'de alkol kullananlara sesleniyorum. Kullanmayın bir faydası yok. Keseye zararı var, çok pahalı" şeklinde konuştu.

Sağlık sorunları yaşadığını ve bunu "Allah'tan bir uyarı" olarak gördüğünü belirten Özcan, "Zararını gördüm. Sağlığım sıkıntıya girdi. Allahutaala'dan bir uyarı aldım. Hatta iki uyarı aldım" dedi.

"UMREYE DE GİDİP TOPLUMA ÖRNEK OLMAK İSTİYORDUM YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KOYDULAR"

Topluma örnek olmak amacıyla Umre'ye gitmek istediğini ancak bu isteğinin bir engelle karşılaştığını belirten Özcan, "Umreye de gidip topluma örnek olmak istiyordum. Yurt dışı çıkış yasağı koydular" dedi. Yasağın dua ile değil, hukuki bir kararla kalkabileceğini vurgulayan Özcan, hakkındaki yasağın kaldırılmasını beklediğini ifade etti.

Özcan'a, sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan dava kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Özcan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti.