Tamire getirilen cep telefonu patladı: O anlar kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde arızalı telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde incelendiği sırada patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu tamir sırasında patladı: Kameralar saniye saniye kaydetti
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi.
TAMİR SIRASINDA PATLAYARAK ALEV ALDI
İşyerine tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş tarafından incelendiği sırada patlayarak alev aldı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Ertaş, telefonu işyerinden uzaklaştırmaya çalışırken, içerisi dumanla kaplandı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)