Son Dakika | Futbolda bahis operasyonunda 29 isme tutuklama talebi

Son Dakika | Futbolda bahis operasyonunda 29 isme tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında tutuklama talep edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Son Dakika | Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldıSon Dakika | Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

TUTUKLANMALARI İSTENEN İSİMLER

Tutuklama istemiyle sevk edilenler şöyle:

Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alassane Ndao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya.

ADLİ KONTROL İSTENEN İSİMLER

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilenler şöyle:

Abdulsamet BURAK, Cengiz DEMİR, Erhan ÇELENK, İsmail KALBURCU, Salih MALKOÇOĞLU, Samet KARABATAK, Tolga KALENDER, Uğur Kaan YILDIZ, Gamze NELİ KAYA ve Zorbay KÜÇÜK.

Murat Sancak, "suç gelirlerinin aklanması", diğer şüpheliler ise, "6222 sayılı Kanuna muhalefet" (maç sonuçlarını etkileme) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Türkiye
DEM Parti: Toplumun yüzde 90’ını yok sayan bütçeye onay vermeyeceğiz
DEM Parti: Toplumun yüzde 90’ını yok sayan bütçeye onay vermeyeceğiz
Binanın bahçesine düşen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
Binanın bahçesine düşen otomobildeki 2 çocuk yaralandı