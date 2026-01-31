Tamircide 2 milyonluk "sandık motor" tezgahı! Lüks otomobil sahibini böyle kandırdılar

Olay, Yasemin H.K.’nın arızalanan lüks otomobilini bir servise götürmesiyle başladı. İş yeri çalışanları, aracın motorunun değişmesi gerektiğini belirterek sıfır (sandık) motor için anlaşma sağladı. Ancak otomobilini iki ay sonra teslim alan Yasemin H.K., kısa süre sonra aynı arızanın tekrarladığını fark etti. Yapılan teknik incelemede, araca yeni motor yerine hurda bir motor takıldığı gün yüzüne çıktı.

"USTA İŞTEN AYRILDI" DİYEREK 6 AY OYALADILAR

Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın parasını geri talep etse de, işletme yetkilileri "Sizinle ilgilenen usta işten ayrıldı" gibi bahanelerle kendisini yaklaşık 6 ay boyunca oyaladı. Mağduriyetinin giderilmemesi üzerine polise başvuran Yasemin H.K., toplam zararının 2 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

5 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin iş yerine düzenlediği baskında; iş yeri sahibi Y.K. (51), müdür A.A.D. (27) ve usta K.T.’nin de aralarında bulunduğu ikisi kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece iş yeri sahibi Y.K., müdür A.A.D. ve usta K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.