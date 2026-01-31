Meteoroloji'den 2 bölge için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesi için kritik bir çığ uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.

EĞİMLİ ALANLARDA YÜKSEK RİSK

Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve mevcut kar kalınlığı nedeniyle, özellikle dağlık ve eğimli arazilerde kar kütlelerinin harekete geçme ihtimali bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan veya seyahat edecek olan yurttaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Açıklamada, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek adına halkın son derece dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgelerde zorunlu olmadıkça dik yamaçlardan uzak durulması ve güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.