Ağzı çürüyünce gerçek ortaya çıktı! Dişinde "eğe" unutulmuş

Ağzı çürüyünce gerçek ortaya çıktı! Dişinde "eğe" unutulmuş
Yayınlanma:
Kanal tedavisinden sonra 2 yıl iyileşemeyen kadının hayatı kabusa döndü. Ağzı çürüyünce gerçek ortaya çıktı! Tedavi sırasında dişinde "eğe" unutulmuş.

İki yıl boyunca diş ağrılarıyla mücadele eden bir kadın, kanal tedavisi sonrası dişinde metal parça kaldığını ileri sürdü. Mağdur, bu nedenle ağız içinde yaralar oluştuğunu, yemek yiyemediğini ve dişinde kist geliştiğini iddia etti.

AĞZI ÇÜRÜYÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Star'dan Onur Aksoy’un haberine göre; İstanbul Üsküdar’da annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Ayşe Sena Tiroğlu, 2023 yılında diş ağrısı şikâyetiyle bir devlet hastanesine başvurdu.

agzi-curuyunce-gercek-ortaya-cikti-disinde-ege-unutulmus-3.jpg

Dişine kanal tedavisi uygulanan Tiroğlu, taburcu edildikten sonra dudak ve ağız içinde yaralar çıktığını, ağrılarının ise geçmediğini belirtti.

Sosyal medyada yeni tehlike: Ağız bantlamak ve göbek deliği yağlamak! Uzmanlar 'kalp krizi riski var' diyerek uyardıSosyal medyada yeni tehlike: Ağız bantlamak ve göbek deliği yağlamak! Uzmanlar 'kalp krizi riski var' diyerek uyardı

İddiasına göre, yaşadığı sorunların nedenini öğrenmek için tekrar doktora giden Tiroğlu, bu görüşmenin ardından tartışma yaşadı.

DİŞİNDE "EĞE" UNUTULMUŞ

İki yıl sonra yeniden muayeneye gittiğinde ise kist oluştuğu belirtilen dişinin çekildiğini ve diş üzerinde “kanal eğesi” olarak adlandırılan metal bir parçanın bulunduğunu öğrendi.

agzi-curuyunce-gercek-ortaya-cikti-disinde-ege-unutulmus-4.jpg

Bu süreçte beslenmekte zorlandığını, pipetle dahi su içemediğini öne süren Tiroğlu, yaşadıklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti. Maddi sıkıntılar yaşadığını da dile getiren Tiroğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

agzi-curuyunce-gercek-ortaya-cikti-disinde-ege-unutulmus-5.jpg

Ancak Sağlık Bakanlığı, hastanın onam formunu imzaladığı ve tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği gerekçesiyle ilgili doktor hakkında soruşturma izni vermedi. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Kazada ölen sürücünün gerçek kimliği, gelen bir telefon aramasıyla ortaya çıktı
Kazada ölen sürücünün gerçek kimliği, gelen bir telefon aramasıyla ortaya çıktı
Tuğyan Güllü cinayetini itiraf eden Sultan'ı dövmüş! Cezaevindeki son durumu da ortaya çıktı
Tuğyan Güllü cinayetini itiraf eden Sultan'ı dövmüş! Cezaevindeki son durumu da ortaya çıktı