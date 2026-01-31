Ağzı çürüyünce gerçek ortaya çıktı! Dişinde "eğe" unutulmuş

İki yıl boyunca diş ağrılarıyla mücadele eden bir kadın, kanal tedavisi sonrası dişinde metal parça kaldığını ileri sürdü. Mağdur, bu nedenle ağız içinde yaralar oluştuğunu, yemek yiyemediğini ve dişinde kist geliştiğini iddia etti.

AĞZI ÇÜRÜYÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Star'dan Onur Aksoy’un haberine göre; İstanbul Üsküdar’da annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Ayşe Sena Tiroğlu, 2023 yılında diş ağrısı şikâyetiyle bir devlet hastanesine başvurdu.

Dişine kanal tedavisi uygulanan Tiroğlu, taburcu edildikten sonra dudak ve ağız içinde yaralar çıktığını, ağrılarının ise geçmediğini belirtti.

İddiasına göre, yaşadığı sorunların nedenini öğrenmek için tekrar doktora giden Tiroğlu, bu görüşmenin ardından tartışma yaşadı.

DİŞİNDE "EĞE" UNUTULMUŞ

İki yıl sonra yeniden muayeneye gittiğinde ise kist oluştuğu belirtilen dişinin çekildiğini ve diş üzerinde “kanal eğesi” olarak adlandırılan metal bir parçanın bulunduğunu öğrendi.

Bu süreçte beslenmekte zorlandığını, pipetle dahi su içemediğini öne süren Tiroğlu, yaşadıklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti. Maddi sıkıntılar yaşadığını da dile getiren Tiroğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ancak Sağlık Bakanlığı, hastanın onam formunu imzaladığı ve tedavi sürecinde herhangi bir aksaklık tespit edilmediği gerekçesiyle ilgili doktor hakkında soruşturma izni vermedi. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.