Sosyal medyada yeni tehlike: Ağız bantlamak ve göbek deliği yağlamak! Uzmanlar 'ölüm riski var' diyerek uyardı

Sosyal medyada Hollywood yıldızları ve influencerlar tarafından başlatılan 'uyurken ağız bantlama' ve 'göbek deliğine Hint yağı döküp bantlama' akımları uzmanları endişelendiriyor. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, milyonlarca izlenen bu tehlikeli trendleri tıp dünyasının önde gelen isimlerine sordu. Ortaya çıkan tablo korkutucu: "Cehaletin komedisi" olarak nitelendirilen bu yöntemler, uykuda boğulma ve kalp krizi riskini artırıyor.

Sosyal medyanın sağlık algısını yönlendiren yeni trendleri, bilimsel gerçeklikten uzak vaatlerle yayılmaya devam ediyor. Özellikle Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow ve reality şov yıldızları Kardashianlar tarafından popüler hale getirilen iki yeni akım; "daha iyi uyku ve çene estetiği için ağız bantlamak" ile "zayıflama ve bağırsak sorunları için göbek deliğini Hint yağı ile yağlayıp bantlamak" oldu.

Peki, milyonlarca kullanıcının denediği bu yöntemler gerçekten şifa mı dağıtıyor, yoksa sadece sosyal medyanın tehlikeli bir 'tık' tuzağı mı? Konuyla ilgili uzman görüşleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

"BURUN NEFESİ ALMAK İSTERKEN BOĞULABİLİRSİNİZ"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş, Boyun Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Akarçay, viral olan videoları "cehaletin komedisi" olarak nitelendirerek, ağız bantlama uygulamasının hayati riskler taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Akarçay, uykuda oksijen ihtiyacının hayati önem taşıdığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Elbette en doğrusu burun nefesidir. Ancak septum deviasyonu (burnun eğik olması), geniz eti veya burun eti büyüklüğü gibi nedenlerle burnundan nefes alamayan kişiler, yaşamak için ağzından nefes almak zorundadır. Ağzı açmak, vücudun kendini koruma mekanizmasıdır. Eğer ağız bantla kapatılırsa kişi hava alamaz ve boğulma tehlikesi yaşar."

"Gece uykuda rahat nefes alamamak kalbi yorar ve bu durum kalp krizi riskini de artırır."

"UYKU İÇİN BİLİMSEL BİR VERİ YOK DOKTORA DANIŞIN"

Ağız bantlamanın daha iyi uyku sağladığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Akarçay, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlarda kilo kontrolünün ve gerekirse cerrahi müdahalenin önemine değindi.

Akarçay, "Tanınmış biri yaptı, faydasını gördü diye bir şeyin peşinden gidilmez. Uyku ile sorununuz varsa mutlaka bir doktora danışın" ifadelerini kullandı.

GÖBEK DELİĞİNE HİNT YAĞI SÜRMEK ZAYIFLATIR MI?

Sosyal medyada Survivor yarışmacısı ve influencer Merve Oflaz gibi isimlerin de uyguladığı, "göbek deliğine Hint yağı döküp bantlama" akımını ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi. Dr. Kaya, bu yöntemin tek başına bir mucize yaratamayacağını belirtti.

Bağırsakların eğitilebilir, duygusal ve dış uyarılara cevap veren bir organ olduğunu hatırlatan Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"Hint yağı ile masaj yapmanın veya göbek deliğine dökmenin faydasına dair bilimsel bir cümle kuramayız. Masaj bağırsak hareketlerini artırır ancak bu zeytinyağı veya badem yağıyla da yapılabilir. İlla Hint yağı olacak diye bir kural yok."

"Tek başına kabızlığa veya şişkinliğe çare değildir. Günde en az 30 gram lifli gıda tüketmek, 2.5-3 litre su içmek ve hareket etmek gerekir. Akşama kadar oturup su içmiyorsanız masajın faydası olmaz. Aslolan bağırsağı içeriden beslemektir."



"BÜTÜNCÜL SAĞLIK OLMADAN YAĞLAR İŞE YARAMAZ"

Konuyu Ayurveda (Hint tıbbı) açısından değerlendiren Wellbeing Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bütünsel Sağlık Uzmanı Ebru Şinik de popüler kültürün etkisiyle "mucize" gibi sunulan bu yöntemlere karşı uyardı.

Şinik, yağlarla masaj yapmanın sindirimi düzenleyebileceğini ancak bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Koruyucu tıp protokolleri bir sistem içinde yapıldığında fayda sağlar. Gün boyu yeme içme düzeninize dikkat etmiyor, hareketsiz yaşıyorsanız; gece uyumadan 1 litre Hint yağı da sürseniz bir işe yaramaz. Sağlıklı olmak bütüncül bir yaklaşım gerektirir."

"AĞIZ BANTLAMAK AYURVEDİK DEĞİL ANKSİYETE YARATABİLİR"

Ebru Şinik, ağız bantlamanın Ayurvedik bir uygulama olduğu iddialarını da kesin bir dille yalanladı:

"Hint tıbbında burun nefesini teşvik edecek meditasyon ve yoga vardır ancak 'ağzı bantlayıp yatalım' gibi bir pratik yoktur. Ben ağzımı bantlamam. Bu yöntem, anksiyetesi olan birinde panik yaratabilir ve kişi nefessiz kalabilir. Herkesin yapabileceği bir uygulama olmadığı için öğrencilerime önermiyorum."