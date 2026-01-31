Son Dakika | Mika Raun Can hakkında tutuklama talebi

Son dakika... Savcılıkta ifadesi tamamlanan Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Can, tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün (30 Ocak) Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Can da gözaltına alındı.

Son dönemde hamilelik videosu ile de gündeme gelen Can'a ayrıca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlaması da yöneltildi.

Gözaltına alınan Can'ın bugün sevk edildiği adliyede savcılık işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Savcılık makamı, Can'ın tutuklanmasını talep etti. Can, tutukluluk talebi ile ilgili hakimliğe sevk edildi.

MİKA RAUN KİMDİR?

Mika Raun aslen Şanlıurfalı. Büyükada'da yaşayan Mika Can Raun aynı zamandır şiir yazıyor. Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi görüyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini alıyor.

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşadı, ardından dikkat çeken içerikler hazırlayıp açtığı YouTube kanalında paylaştı. Çektiği videolar ile zaman zaman eleştirilen Mika Can Raun'un 39 kilo olduğu biliniyor. Boyu ise 1.79. 15 yaşından beri kendi parasını kazanmaya çalışan ve maddi konuda ailesinden yardım almadığını söyleyen Mika Can Raun sık sık sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

