Emekli polis feci trafik kazasında can verdi! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde, skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan (66), bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki geçiş noktasını kullanarak karşıya geçmek isteyen İhsan’a, Y.E.G. idaresindeki 07 AG 011 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen adam ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sinan Abdulkadir İhsan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandıİstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı

EMEKLİLİK SONRASI ŞOFÖRLÜK YAPIYORDU

Aslen Kahramanmaraşlı olan İhsan’ın, emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra Serik’e yerleştiği ve ilçede şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Y.E.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

emekli-polis-memuru-kazada-hayatini-kayb-1142740-339318.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

