İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü’nde bir sitenin girişinde görev yapan 48 yaşındaki özel güvenlik görevlisi M.F.Ö., uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından başlatılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli Ç.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gece saat 02.26 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. Site kapısında görevini icra eden M.F.Ö., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan güvenlik görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, M.F.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi tutuklandıMersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi tutuklandı

SALDIRININ SEBEBİ "HUSUMET"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, saldırganın Ç.P. (17) olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Yapılan ilk incelemelerde saldırının, güvenlik görevlisi ile şüpheli arasındaki kişisel husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Ç.P., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı
İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı
Cumartesi Anneleri 1088'inci haftada!
Cumartesi Anneleri 1088'inci haftada!