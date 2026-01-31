İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı

Olay, önceki gece saat 02.26 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. Site kapısında görevini icra eden M.F.Ö., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan güvenlik görevlisi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, M.F.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRININ SEBEBİ "HUSUMET"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, saldırganın Ç.P. (17) olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Yapılan ilk incelemelerde saldırının, güvenlik görevlisi ile şüpheli arasındaki kişisel husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Ç.P., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.