Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ağı kuran şüphelileri teknik takibe aldı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; yasa dışı bahis trafiğini yönetmekte kullanılan 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 9 taşınabilir harici disk ve bellek ile 19 banka kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 adet av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 tam altın ve 7 bin TL nakit paraya el konuldu.

8 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe "yasa dışı bahis oynatmak" ve "haksız kazanç sağlamak" suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.