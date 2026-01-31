Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu

Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve "Dumansız Hava Sahası"nı daha da genişletmeyi hedefleyen yeni düzenlemede sona gelindi. Hazırlanan taslak çalışmaya göre; AVM girişlerinden plajlara, çocuk parklarından kış bahçelerine kadar pek çok alanda sigara kullanımına kısıtlama getiriliyor.

Yeni düzenleme ile birlikte özellikle kalabalık alanların girişlerinde yaşanan duman yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre kamu binaları, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağına kadar sigara içmek yasaklanacak. Ayrıca mevcut uygulamada esneklik sağlayan üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri, artık tamamen "kapalı alan" statüsünde değerlendirilecek.

ÇOCUK PARKLARI "KIRMIZI HAT" OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu kapsamda çocuk oyun alanlarının tamamı "kırmızı hat" ilan edilerek sigaradan tamamen arındırılacak. Plaj ve sahillerde ise sigara içilemeyen "mavi bölgeler" oluşturulacak ve bu uygulama ilk etapta belirlenen pilot bölgelerde başlatılacak.

Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Faciadan kıl payı dönüldüBenzin istasyonunda korku dolu anlar! Faciadan kıl payı dönüldü

TÜTÜNLE MÜCADELEDE YENİ AŞAMA

Türkiye’de 2008 yılında başlayan kapalı alan yasakları, 2013’teki araç içi yasak ve 2019’daki düz paket uygulamasıyla devam etmişti. Yeni taslak yasalaştığı takdirde, açık alanlardaki pasif etkilenimi azaltmaya yönelik adım atılmış olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!
Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!