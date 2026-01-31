Sigaraya yeni yasaklarda detaylar belli oldu

Yeni düzenleme ile birlikte özellikle kalabalık alanların girişlerinde yaşanan duman yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre kamu binaları, restoranlar ve alışveriş merkezlerinin ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağına kadar sigara içmek yasaklanacak. Ayrıca mevcut uygulamada esneklik sağlayan üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri, artık tamamen "kapalı alan" statüsünde değerlendirilecek.

ÇOCUK PARKLARI "KIRMIZI HAT" OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu kapsamda çocuk oyun alanlarının tamamı "kırmızı hat" ilan edilerek sigaradan tamamen arındırılacak. Plaj ve sahillerde ise sigara içilemeyen "mavi bölgeler" oluşturulacak ve bu uygulama ilk etapta belirlenen pilot bölgelerde başlatılacak.

TÜTÜNLE MÜCADELEDE YENİ AŞAMA

Türkiye’de 2008 yılında başlayan kapalı alan yasakları, 2013’teki araç içi yasak ve 2019’daki düz paket uygulamasıyla devam etmişti. Yeni taslak yasalaştığı takdirde, açık alanlardaki pasif etkilenimi azaltmaya yönelik adım atılmış olacak.