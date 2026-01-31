Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Faciadan kıl payı dönüldü

Yayınlanma:
Kağıthane’de Cendere Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki iki minibüste çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçraması önlenirken, minibüsler kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane’de bir akaryakıt istasyonunda park halindeki iki minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

Cendere Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsün tamamını sararken hemen yanında bulunan diğer minibüse de sıçradı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin yakıt pompalarına sıçraması önlendi.

aa-20260131-40414050-40414047-kagithanede-akaryakit-istasyonundaki-2-minibuste-cikan-yangin-sonduruldu.jpgYangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iki minibüs de tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

