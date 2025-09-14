Taksim’de ilginç anlar: Önce çorba döktü ardından tekmeledi!

Taksim’de ilginç anlar: Önce çorba döktü ardından tekmeledi!
Yayınlanma:
Taksim’de Funda Ö.‘nün (44) sokakta binanın önüne park ettiği motosikletine, önce çorba döküldü ardından da tekmelenerek zarar verildi. Motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar meydana geldiği öğrenilen Funda Ö. saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, 31 Ağustos Pazar günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Funda Ö., motosikletiyle Taksim’deki bir sokağa geldi. Burada motosikletini kaldırıma çıkaran Funda Ö., aracı bir binanın girişine park edip uzaklaştı.

taksim-1.jpg

Gece saatlerinde binada yaşayan bir kişi, girişi kapatan motosiklete önce üst kattan çorba döktü. Dakikalar sonra aşağı inen kişi, tekme attığı motosikleti yere düşürdü.

taksim-2.jpg

ÇORBA DÖKTÜ; TEKME ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında motosikletini almaya gelen Funda Ö., aracının yerde olduğunu gördü.

taksim-3.jpg

Çevrede esnafa ne olduğunu soran Funda Ö., güvenlik kamera görüntülerini izleyince motosikletine çorba dökülüp ardından da tekme atıldığını gördü.

taksim-4.jpg

Motosikletinde yaklaşık 20 bin lira hasar oluştuğu öğrenilen Funda Ö., güvenlik kamera görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

