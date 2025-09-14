Fatih’te turistin cüzdanını çaldı: 42 suç kaydı ortaya çıktı
Fatih'te bir giyim mağazasında alışveriş yapan turistin çantasında bulunan cüzdan, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Mağdur turist Y.B.M., cüzdanında 1400 avro, 400 lira ve banka kartlarının bulunduğunu belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hırsızlığın el çabukluğu yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 42 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Kimliği belirlenen zanlı A.A. (28), çeşitli suçlardan 42 kaydı bulunduğu öğrenilerek Fatih’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay anı ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı; zanlının turistin çantasından cüzdanı el çabukluğuyla aldığı görüldü.
Kaynak:AA