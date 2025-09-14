Narkotik denetiminde 4 kişi gözaltına alındı

Narkotik denetiminde 4 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan narkotik denetimlerinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri denetimlerde 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Yüreğir ilçesinin Başak, 19 Mayıs, Anadolu ve Levent mahallelerinde denetim noktaları oluşturdu.

Son dakika | Kırmızı bültenle arananlar yurt dışında yakalandıSon dakika | Kırmızı bültenle arananlar yurt dışında yakalandı

SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst araması yaptı. Denetimler sırasında 4 kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisi görünce kaçtı: 33 yıllık hapis cezası ortaya çıktıPolisi görünce kaçtı: 33 yıllık hapis cezası ortaya çıktı

Kaynak:AA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Kültür turizminde rakamlar zirve yaptı: İşte milyonların gittiği 10 efsanevi yer
Kültür turizminde rakamlar zirve yaptı: İşte milyonların gittiği 10 efsanevi yer
Fatih’te turistin cüzdanını çaldı: 42 suç kaydı ortaya çıktı
Fatih’te turistin cüzdanını çaldı: 42 suç kaydı ortaya çıktı
TBB Başkanvekili Seçer en büyük serveti açıkladı
TBB Başkanvekili Seçer en büyük serveti açıkladı