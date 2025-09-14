Narkotik denetiminde 4 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapılan narkotik denetimlerinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri denetimlerde 4 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Yüreğir ilçesinin Başak, 19 Mayıs, Anadolu ve Levent mahallelerinde denetim noktaları oluşturdu.
SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst araması yaptı. Denetimler sırasında 4 kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak:AA
