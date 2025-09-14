Son dakika | Kırmızı bültenle arananlar yurt dışında yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile beraber ulusal seviyede haklarında arama kararı olan 2 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiklerini, "BİR BİR GERİ GETİRECEĞİZ, KAÇAMAYACAKSINIZ" notu ile paylaştı.

Yakalanan suçluların 3'ü Gürcistan, diğerleri de; Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'da yakalandıklarını açıklandı.

Yerlikaya açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

“Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs AVUSTURYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İRLANDA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya açıklamasının sonunda Adalet Bakanlığı ile beraber operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Açıklamanın sonunda ise, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" notu paylaşıldı.

