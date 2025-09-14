Polisi görünce kaçtı: 33 yıllık hapis cezası ortaya çıktı

Yayınlanma:
Adana’da polisi görünce kaçan Savaş Caner, kovalamaca sonucu yakalandı. Caner'in 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Güzelevler Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi fark etti.

Polisi görünce panikleyip kaçmaya başlayan şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı.

İyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlarİyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlar

33 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

Gözaltına alınan 34 yaşındaki kişinin Savaş Caner olduğu belirlendi. Yapılan kimlik sorgusunda Caner'in, “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandıBursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak:AA

