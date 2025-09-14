Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Osamangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa Osmangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Taraflardan Lütfü E. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde bulunan 2 tabanca polis ekiplerince muhafazaya alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak:AA
