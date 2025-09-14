Mahallede kavga ettiği baba ve kızını tabancayla vurdu
Aydın'da Hüseyin T., tartıştığı Bayram İrgi ile 14 yaşındaki kızı Güler İrgi'yi tabancayla yaraladı. Olay yerinden kaçan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Hüseyin T. tartıştığı Bayram İrgi'yi ve 14 yaşındaki kızını silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
BABA-KIZI SİLAHLA VURARAK YARALADI
Neşetiye Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin T., eline aldığı silahla Bayram İrgi ve 14 yaşındaki kızı Güler'e ateş etti.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
