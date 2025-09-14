Mahallede kavga ettiği baba ve kızını tabancayla vurdu

Mahallede kavga ettiği baba ve kızını tabancayla vurdu
Yayınlanma:
Aydın'da Hüseyin T., tartıştığı Bayram İrgi ile 14 yaşındaki kızı Güler İrgi'yi tabancayla yaraladı. Olay yerinden kaçan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Hüseyin T. tartıştığı Bayram İrgi'yi ve 14 yaşındaki kızını silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

BABA-KIZI SİLAHLA VURARAK YARALADI

Neşetiye Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin T., eline aldığı silahla Bayram İrgi ve 14 yaşındaki kızı Güler'e ateş etti.

baba-ile-14-yasindaki-kizini-tabancayla-912273-271069.jpg
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin
Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin
Mersin'de gece denize giren adam hayatını kaybetti
Mersin'de gece denize giren adam hayatını kaybetti