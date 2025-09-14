İyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlar

Olay, saat 15.00 sıralarında otoyolun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil sürücüsü, viyadükteki tellerde bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek aracını durdurdu. Araçtan inen bir kadın, kediyi kurtarmak amacıyla koştuğu sırada, emniyet şeridinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Kazanın ardından hafif yaralanan kadın, şokun etkisiyle bir süre sonra ayağa kalktı. Bu esnada, kadının bulunduğu araçtan inen bir kişi, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücüyü darbettiği anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Tarafların sakinleşmesinin ardından, olayın çıkış sebebi olan kediye yönelindi. Ancak kedi, bu sırada tellerden atlayarak bölgeden uzaklaştı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre, kaza ve sonrasında yaşanan kavga anları, bir araç içi kamerasına yansıdı.