Taksi şoförü kontrolsüz şerit değiştirdi: Kazaya sebep oldu
İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren taksi, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle dengesini kaybeden motosikletli yola savruldu.
ANİDEN DÖNÜŞ YAPTI MOTOSİKLETLİ YERE DÜŞTÜ!
Şişli'de akşam saatlerinde ise, ara sokaktan aniden dönüş yapan başka bir taksi nedeniyle frene basmak zorunda kalan motosikletli yere düştü. Meydana gelen 2 ayrı kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazalar, çevrede bulunan araçların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Söz konusu kamera görüntülerde, taksi şoförlerinin kontrolsüz şerit değiştirmeleri ve dönüş yapmaları nedeniyle motosikletlilerin yaşadığı kazalar yer alıyor.
Kaynak:DHA