Taksi şoförü kontrolsüz şerit değiştirdi: Kazaya sebep oldu

İstanbul’un Şişli ilçesinde kontrolsüz şerit değiştiren bir taksi sürücüsü, motosiklete çarptı. Ara sokağa dönüş yapan bir başka taksi ise bir motosiklet sürücüsünün yere düşmesine yol açtı. Meydana gelen 2 ayrı kaza, ara. kamerası tarafından anbean kaydedildi.