Taksi şoförü kontrolsüz şerit değiştirdi: Kazaya sebep oldu

Yayınlanma:
İstanbul’un Şişli ilçesinde kontrolsüz şerit değiştiren bir taksi sürücüsü, motosiklete çarptı. Ara sokağa dönüş yapan bir başka taksi ise bir motosiklet sürücüsünün yere düşmesine yol açtı. Meydana gelen 2 ayrı kaza, ara. kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren taksi, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle dengesini kaybeden motosikletli yola savruldu.

ANİDEN DÖNÜŞ YAPTI MOTOSİKLETLİ YERE DÜŞTÜ!

Şişli'de akşam saatlerinde ise, ara sokaktan aniden dönüş yapan başka bir taksi nedeniyle frene basmak zorunda kalan motosikletli yere düştü. Meydana gelen 2 ayrı kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazalar, çevrede bulunan araçların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuklarını okula götürüyordu: Kağıthane'de freni boşalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdiÇocuklarını okula götürüyordu: Kağıthane'de freni boşalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Söz konusu kamera görüntülerde, taksi şoförlerinin kontrolsüz şerit değiştirmeleri ve dönüş yapmaları nedeniyle motosikletlilerin yaşadığı kazalar yer alıyor.

Kaynak:DHA

Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Türkiye
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı