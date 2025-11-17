Çocuklarını okula götürüyordu: Kağıthane'de freni boşalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Çocuklarını okula götürüyordu: Kağıthane'de freni boşalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane'de, çocuklarını okula götüren bir annenin kullandığı otomobilin iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç, bir duvara, elektrik direğine, park halindeki iki araca ve bir yayaya çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaya Emel U. ağır yaralanırken, sürücü ve iki çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası sokak adeta savaş alanına döndü.

Kaza, 24 Ekim Cuma günü saat 08.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Ceyhan E., 34 HBU 407 plakalı otomobiliyle çocukları Y.D.E. (15) ve A.D.E.'yi (8) okula götürmek üzere yola çıktı. Yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücü, aracının frenlerinin tutmadığını iddia ederek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

istanbul-kagithanede-cocuklarini-okul-1018577-302192.jpg

Kontrolden çıkan otomobil, zincirleme bir kazaya neden oldu. Araç ilk olarak bir binanın duvarına, ardından sokaktaki bir elektrik direğine çarparak direği devirdi. Hızını alamayarak yokuş aşağı gitmeye devam eden otomobil, park halindeki 34 JP 5422 ve 34 MG 2960 plakalı araçlara çarptı. Savrulan araç, daha sonra kaldırımdaki doğalgaz borusunu kopararak o sırada yolda yürüyen 34 yaşındaki Emel U.'ya çarptı ve ardından takla atarak devrildi.

istanbul-kagithanede-cocuklarini-okul-1018576-302192.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonucu sokak adeta savaş alanına dönerken, binanın girişinde de hasar meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

istanbul-kagithanede-cocuklarini-okul-1018578-302192.jpg

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Emel U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın, müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yan yatan araçta hafif yaralanan sürücü Ceyhan E. ve çocukları Y.D.E. ile A.D.E. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

istanbul-kagithanede-cocuklarini-okul-1018582-302192.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası itfaiye ekipleri, kopan doğalgaz borusu nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak tutanak tuttu. Yapılan ilk kontrolde sürücü Ceyhan E.'nin alkollü olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

