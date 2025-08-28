Tacizle suçlanan ünlü yönetmenden iddialara yanıt

Tacizle suçlanan ünlü yönetmenden iddialara yanıt
Yayınlanma:
Taciz iddialarıyla gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü yönetmen Selim Evci, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Son günlerde gündem ünlülerin taciz ifşalarıyla oldukça çalkalanıyor.

Oyuncu Tayanç Ayaydın'la ilgili ortaya atılan iddiaların ardından sırayla, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre, fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer ile ilgili de benzer şeyler söylendi.

Son olarak Selim Evci'de de bu isimlerin arasına katıldı.

FİLMLERİ KALDIRILDI

Tasarımcı Yaprak Civan'ın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken fiziki tacizine uğradığı iddiasında bulundu.

Bunun üzerine dijital yayın platformu MUBI, yönetmen Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

Ardından Akbank Sanat da Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldıkları şirketin yöneticisi Evci ile ilişkilerini sonlandırıldığını açıkladı.

EVCİ'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Selim Evci, yaşananların ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde sosyal medyada şahsımla ilgili yer alan haberleri, linç girişimlerini ailemle birlikte büyük üzüntü ile takip ediyoruz. Bu noktada beni en iyi tanıyanların bana inanacağını biliyorum.

Hakkımda gerçeği yansıtmayan iddialara karşı hukuki süreç avukatlarım tarafından başlatılmıştır. Şunu eklemek isterim ki; kadınların yaşadıkları taciz, şiddet ve istismar vakalarının ortaya çıkarılması, konuşulması ve görünür kılınması gerektiğine yürekten inanıyorum.

Ancak bu duyarlılığın şahsımı hedef alan asılsız iddialarla karıştırılmaması gerekir. Adaletin tecelli edeceğine inanmakla birlikte, yanımda olan tüm aileme, dostlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. "

selim-evci-yanit.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

