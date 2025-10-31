Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında darbettiler

Yayınlanma:
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir kırtasiyede 12 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kırtasiye dükkanında, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkana müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.

istanbul-sultangazide-cocugu-taciz-et-992828-294579.jpg

ÇEVREDEKİLER DÜKKANA AKIN ETTİ!

Durumu fark eden işyeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterirken sesleri duyan çevredeki vatandaşlar da dükkana gelerek şüpheliyi dışarı çıkardı ve darbetti.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ!

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak:DHA

