Alkollü erkek durakta bekleyen kadınlara saldırdı: Etek giymeyeceksin!
Yayınlanma:
Kadınların kıyafetleri bahane edilerek hedef alındığı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Alkollü bir erkek, durakta bekleyen genç kadınlara laf atarak saldırdı. Olay yerinde bulunan yurttaşlar, saldırgana tepki gösterdi.
Ankara'da Kızılay Meydanında otobüs durağında bekleyen genç kadınlar, alkollü bir erkeğin sözlü tacizine ve saldırısına maruz kaldı.
Durakta bekleyen ve Cumhuriyet bayramına özel kırmızı-beyaz giyinen kadınlardan biri, şahsın üzerine yürümesi üzerine “Uzak dur benden!” diyerek tepki gösterdi. Alkollü saldırgan ise “Etek giymeyeceksin!” diyerek bağırmayı sürdürdü.
Duraktaki diğer kadınlar da saldırgana tepki gösterdi. Kadınlardan biri, “Bakma sen de, ne bağırıp duruyorsun! Sana ne kıyafetinden!” diyerek saldırgana karşı çıktı.
Saldırgan sarhoş kişi "Külotunu göstermeyeceksin, edepli giyineceksin" diye bağırıp genç kadının yanındaki erkek arkadaşlarına da fiziksel saldırıda bulundu.
