Taciz iddialarının ardındaki çocuklar İstanbul Erkek'e geri dönebilir!

Türkiye’nin en prestijli ve köklü okulları içerisinde olan İstanbul Erkek Lisesi’nde, 9. sınıftaki LGS birincisi 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedilmesi sonucunda büyük bir skandal açığa çıkmıştı. Darbedilen 9. sınıf öğrencilerinin, okulda öğrenim gören kız öğrencilere yönelik 507 maddelik bir listesinin olduğu ve bu listede cinsel içerikli ifadeler, taciz ve tecavüz söylemlerinin yer aldığı öne sürüldü. Olay ile ilgili idari soruşturma sürerken 7 aile, çocuklarının nakillerini başka okullara aldı.

OKULA GERİ DÖNEBİLİRLER!

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 9. sınıf öğrencileri ve aileleriyle Ankara’da özel bir toplantı gerçekleştirdiği ve görüşmede, çocuklara psikolojik danışmanlık sağlandığı öğrenildi. Söz konusu desteğin devam edeceği bildirilirken bakanlık yetkilileri, nakil işlemleri tamamlanan öğrenciler için dikkat çeken bir kapı araladı.

Yetkililer, öğrencilerin süreç sonunda yeniden okullarına dönebileceğini ifade etti ve öğrenci ve ailelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Erkek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıftaki bazı öğrencileri darbetmesiyle büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Darbedilen öğrencilerin, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz ve tehdit içerikli bir liste hazırladıkları öne sürülmüştü. Yaşanan olayın ardından 7 aile, çocuklarını başka okullara nakillerini alırken olaya ilişkin idari soruşturma devam ediyor.

Söz konusu skandal ile ilgili İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenim gören kız öğrenciler de bir açıklama yapmış ve "Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.