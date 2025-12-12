Eşofman çalan çocuğu yakalayıp iple bağlayan pazarcılar gözaltında!

Eşofman çalan çocuğu yakalayıp iple bağlayan pazarcılar gözaltında!
Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de kurulan semt pazarında, iddiaya göre eşofman çalan 9 yaşındaki O.U. adlı çocuk, kendisini yakalayan esnaf tarafından iple bağlanarak alıkonuldu. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, çocuğu bağladığı tespit edilen 3 şüpheli esnaf gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki O.U. isimli çocuk, bir tezgahtan eşofman çaldıktan sonra ürünü yakındaki ATM’lerin arkasına sakladı ve pazara geri döndü. İkinci hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada çocuk, pazar esnafı tarafından fark edildi ve yakalandı.

Pazar esnafından Ahmet Saydan'ın da aralarında bulunduğu esnaf, çocuğu tezgah arkasında bir çuvalın üzerine oturtarak ellerini ve kollarını iple bağladı. Esnaf, çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi ve ürün geri alındıktan sonra O.U. serbest bırakıldı.

istanbul-sariyerde-pazarda-esofman-ca-1057434-313822.jpg

ESNAF OLAYI ANLATTI, ÇOCUK "YALANCILAR" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iple bağlı çocuğun, olayı anlatan esnafın sözleri karşısında "Yalancılar" diye tepki gösterdiği görülüyor.

Çocuğu bağlayan esnaf Ahmet Saydan, olayı şu sözlerle anlattı: "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik."

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yaşındaki O.U.’yu iple bağladığı tespit edilen esnaflar R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

