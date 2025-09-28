Sürücüler dikkat: Yarından itibaren başlıyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı - Kandıra Kavşağı arasında İstanbul yönünde hizmet veren platformda 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren üstyapı onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.

KGM, 24 saat esasına göre yürütülecek çalışmalar süresince TEM Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olacağını bildirdi.

KGM'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: