Sürpriz buluşma: Rahmi Koç ve Murat Ülker aynı masada

İş dünyasının zirvesi İstanbul'un tarihi semti Balat'ta bir araya geldi. Rahmi Koç, Murat Ülker, iş insanı Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel, özel bir akşam yemeğinde buluştu.

Türk iş dünyasının duayen isimleri, İstanbul'un tarihi semti Balat'ta düzenlenen özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye ekonomisine yön veren önemli isimler, İstanbul'un tarihi dokusuyla öne çıkan semtlerinden Balat'ı tercih etti. Balat Sahil Restoran’da gerçekleşen özel yemekte, Rahmi Koç, Murat Ülker, Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel aynı masada buluştu.

GÜNDEM HEM İŞ DÜNYASI HEM DE BALAT LEZZETLERİ

İş dünyasının devlerini bir araya getiren buluşmanın sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenildi. Buluşmada, iş dünyasının güncel konuları ve ekonomik gelişmeler ele alınırken, masadaki sohbetin konularından birinin de Balat’ın meşhur lezzetleri olduğu belirtildi.

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren isimler, keyifli bir akşam yemeği eşliğinde dostluklarını tazeledi.

