Suriye’den geldi bütün şehri kapladı

Yayınlanma:
Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa merkez ile sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran toz bulutu, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde gökyüzünü tamamen kapladı, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

anliurfada-toz-tasinimi-1.jpg

SÜRÜCÜLER ARAÇLARININ FARLARINI YAKARAK İLERLEDİ

Toz taşınımı, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkezde de etkili oldu. Kent merkezinde gökyüzü griye dönerken, sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

anliurfada-toz-tasinimi-4.jpg

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer; çocuklar ve yaşlılar ile astım ve kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşları uyararak, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Tozdan etkilenen bazı kişilerin ise maskeyle dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak:DHA

