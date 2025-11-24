Süreçten halk bir yana, AKP'li vekillerin bile bilgisi yok! 'Öcalan'a helikopter planı'

Türkiye'nin ana gündem maddesi komisyonun İmralı ziyareti. CHP'nin hayır kararı vermesinin ardından gözler AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetin ziyareti ne zaman yapacağına çevrildi.

Komisyon İmralı'ya heyet gönderme kararı alırken AKP içinde çeşitli alternatifler masaya yatırıldı. Nefes’ten Nuray Babacan’ın köşesinde kaleme aldığı yazıya göre "Öcalan'ın ayağına gitmeyelim" diyen parti kurmayları, "Öcalan'ın helikopterle Sincan Cezaevi'ne getirilmesi ve milletvekillerinin orada görüşme yapması" seçeneğini bile değerlendirdi.

Erdoğan’ın görmek istemediği fotoğraf

MHP'nin ısrarlı tutumu ve parti tabanındaki tepkiler arasında sıkışan AKP yönetimi, milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen olumsuz geri bildirimler nedeniyle zor durumda kaldı.

CHP'nin doğru kararı

Yaz aylarında milletvekillerine "açılımı anlatın" talimatı verilmesi, ancak somut bir içerik sunulamaması yerelde de sorun yarattı.

ÖCALAN İÇİN HELİKOPTER PLANI

Babacan'ın yazısında yer verdiği başlıkların tamamı ise şöyle:

"İktidar partisi kendisini öyle bir açmazın içinde buldu ki; İmralı’ya heyet gönderme noktasına gelene kadar birbirinden ilginç öneriler tartışıldı. ‘Öcalan’ın ayağına gitmeyelim’ duygusunda olan parti kurmaylarının bir önerisi de “Öcalan’ın helikopterle Sincan Cezaevine getirelim, milletvekilleri orada görüşsün” oldu. AKP’de Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin ısrarlarıyla pozisyon alındığını bilmeyen yok. Yönetim, parti tabanıyla ortağı arasına sıkışmış durumda. Milletvekilleri kendi seçim bölgelerindeki tepkilerden dolayı bunalmış.

YURTTAŞ İKNA OLMADI

Yapılan anketler ve yaz aylarında milletvekillerine ‘açılımı anlatın’ diye verilen görevden geri dönüşler, genel merkezin kafasını iyice karıştırdı. Bir de buna Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in verdiği “Suriye, SDG ve İsrail’in yeni planı” başlıklı bilgiler eklenince, kendilerini ciddi bir kıskaç içinde hissettiler. “Yaz aylarında seçim bölgelerimizde açılımı anlatmamız istendi. Ortada bir şey yoktu. ‘İyi olacak, güzel olacak’ dışında bir şey söyleyemedik vatandaşlara. Sorularına yanıt verecek kadar bilgimiz bile yoktu. Seçmen ikna olmadı. Devletten gelen bilgiler, daha çok Suriye, SDG ve İsrail planıyla ilgili. O da herkesin kafasını karıştırıyor. Vatandaş ‘açılım’ dendiğinde itiraz etmedi ama ‘İmralı’ya Abdullah Öcalan’ın ayağına parlamenterlerin gitmesi fikrine’ takılmış durumda. O yüzden başka seçenekler yaratılsın istemiştik.” Bu sözler, AKP kurmaylarına ait.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ AKP'Yİ ALARMA GEÇİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir salı sabahı sözleriyle, AKP’liler oyalanmaktan vazgeçip pozisyon belirledi. Milletvekili görevlendirme kararından önceki hafta, parti içinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere partinin yöneticilerine değişik öneriler götürenler oldu. ‘Telekonferans’ bunların en bilineniydi. Ancak en ilginç öneri; ‘Öcalan, helikopterle Sincan Cezaevine getirilsin, milletvekilleri orada görüşme yapsın’ oldu. Hatta, ‘kelepçeli bir Öcalan fotoğrafının’ paylaşılmasının iyi olacağını savunanlar oldu. Öneriler havada kaldı.

SDG/YPG KAYGISI

Zaman zaman Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dile getirdiği kaygılar, Suriye’deki alt yapının sadece SDG için değil, İsrail için de uygun bir hale getirme çabalarının varlığı, başka bir sorun başlığı. Türkiye’de atılan tüm adımlar, orta vadede SDG’nin korunması, ABD ve İsrail ikilisinin Suriye üzerindeki etkisinin artması ve bunun gelecekte Türkiye için tehdide dönüşme potansiyeline sahip olmasına takılıp kalıyor.

'SDG'NİN ENTEGRESİ SAHAYA YANSIMALI'