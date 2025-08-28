Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor

Şubat ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlatılan "süreç", üzerinden aylar geçmesine rağmen somut bir ilerleme kaydedemedi. Sürecin başlangıcında DEM Parti ve terör örgütü, yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, AKP kanadı ise sürece ilişkin adım atabilmek için "silah bırakmanın" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

PKK terör örgütü, Lozan Barış Antlaşması ve 1924 Anayasası'na hedef alan tutumunun ardından "silah bırakma" ve "kendini feshetme" açıklamasında bulundu. Bunun ardından küçük bir grup PKK'lı, 11 Temmuz'da sembolik olarak silahlarını bıraktı. Sürecin sonraki aşamaları, "yargısal düzenlemeler" ve "silah bırakma ile teröristlerin teslim alınması" olarak planlandı. Silah bırakma çalışmasının MİT ile Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ortak yürütüleceği ve terör örgütünün barınma, eğitim ve depolama alanlarının işlevsiz hale getirilmesinin ardından silah bırakmanın tamamlanacağını gündeme gelmişti. Teröristlerin teslim alınması ise silah bırakma sonrası gerçekleştirilecekti.

KARŞILIKLI BEKLENTİLER

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre ilk silah bırakmanın ardından Cumhur İttifakı'ndan sürece dair adım beklendi. Bu kapsamda Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu; ilk toplantısı 5 Ağustos'ta, altıncı toplantısı ise dün yapıldı. Komisyonun çalışmalarını 1 Ekim'e kadar tamamlaması öngörülüyor. Ancak örgüt, yeni bir silah bırakma gerçekleştirmedi. Meclis'te komisyon kurulmasına rağmen örgütün kapsamlı bir silah bırakmaya yanaşmaması, sürecin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. AKP kanadında, "Silah bırakılmadan yasal düzenleme yapılmayacak" görüşü öne çıkarken, örgüt ise yasal düzenleme olmadan adım atmak istemiyor. Tarafların karşılıklı beklentileri sürecin tıkanmasına yol açtığı kulislerde konuşuluyor.

AKP İÇİNDE SÜREÇ HUZURSUZLUĞU

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre parti içinde süreçle ilgili huzursuzluk sürüyor. Parti içinde bir kesim, "Silah bırakma olmadan yasal düzenleme imkânsız, süreç bu haliyle ilerlemez" derken, bir başka kesim sürecin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ortak kaygı ise seçmen tepkisinin büyümesi. Ekonomik krizin ağırlaştığı bir dönemde açılım tartışmalarının gündeme alınmasının tabanda olumsuz karşılandığı ifade ediliyor. Parti yöneticilerinden biri, "Halkın önceliği geçim derdi, açılım süreci bu koşullarda partiye zarar veriyor" derken, bir diğeri "Samimi bir girişimdi ama örgüt adım atmayınca elimiz kolumuz bağlandı" ifadelerini kullandı.

AKP ÜZERİNDE MHP BASKISI

MHP'nin sürecin başından itibaren izlediği çizgi, AKP üzerinde baskı yarattığı kulislerde dile getiriliyor. Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecin, AKP eliyle sona erdirilebileceği konuşuluyor. Sürecin geleceğini belirleyecek en önemli etken olarak yaklaşan seçimler öne çıkıyor.

"ERDOĞAN'IN TAVRINA BAĞLI"

AKP içinde bazı isimler, "Seçmen tepkisi büyürse süreç biter" derken, bazıları da, "Seçim hesapları uğruna süreci tamamen kapatmak yeni bir kırılma yaratabilir" uyarısında bulunuyor. Kulislerde, "AKP içinde çatlak büyüyor; sürecin devam edip etmeyeceği büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrına bağlı" yorumları öne çıkıyor.