Süreç için yapılan son anketin sonuçları açıklandı

Kürt sorunun çözümü ve terörün sonlandırılmasına yönelik başlatılan yeni sürece dair toplumun nabzı tutuldu. Asal Araştırma tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen anket çalışmasında, vatandaşların "İmralı süreci" hedefine dair görüşleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

ÇÖZÜM SÜRECİNE TOPLUMSAL DESTEK

2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusu yöneltildi. Alınan yanıtlar, toplumun yarıdan fazlasının sürece destek verdiğini gösteriyor:

Olumlu: %56,6

Olumsuz: %32,7

Fikrim yok/Cevap yok: %10,7

KAMUOYU BEKLENTİSİ YÜKSEK

Anket sonuçları, her üç kişiden birinin sürece temkinli veya olumsuz yaklaştığını gösterse de, %56,6'lık çoğunluğun süreci desteklemesi dikkat çekti. Fikri olmadığını beyan eden %10,7'lik kesim ise sürecin şeffaflığı ve ilerleyişine göre dengeleri değiştirebilecek bir grup olarak değerlendiriliyor.