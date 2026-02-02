Süreçte nihai rapor için tarih belli oldu

Süreçte nihai rapor için tarih belli oldu
Yayınlanma:
TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım toplantısı çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, nihai raporu görüşmek üzere çarşamba günü bir araya gelecek.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç doğrultusunda toplanan komisyonun, nihai rapor toplantısını saat 14.00'te gerçekleştireceği öğrenildi.

İmralı süreci tamamen tıkandı mı? Pervin Buldan'dan yeni açıklamaİmralı süreci tamamen tıkandı mı? Pervin Buldan'dan yeni açıklama

"ORTAK RAPOR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLİR"

Geçtiğimiz günlerde nihai rapor konusunda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, "Ortak rapor nitelikli çoğunlukla kabul edilir" demişti.

917714image1.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: 'Son aşamaya geldik'Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: 'Son aşamaya geldik'

"ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖCALAN'IN AÇIKLAMALARI YER ALACAK"

Habertürk yayınına konuk olan Yıldız, "Terörsüz Türkiye için, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için, Sivil toplum örgütlerinin, baroların, siyasi partilerin, esnaf ve sanatkarların öneri ve görüşleri dikkate alınarak idari ve yasal düzenlemelere ait çerçeve metinler önümüzdeki günlerde şekillenecektir" demişi.

"Ortak rapor son şeklini alınca da komisyon üyelerinin tamamının görüşüne sunulur. Raporu oylamaya sunarız nitelikli çoğunlukla da kabul edilir. Uyum ve anlayış birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanan Yıldız şu detayları aktarmıştı:

  • "Ortak raporda, Terörsüz Türkiye sürecine dair yol haritası çizilecek. Raporun giriş yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" vurguları ve İmralı’dan yapılan açıklamalar yer alacak. Silahların bırakılması, komisyonun kuruluş aşaması ve dinlemeler de anımsatılacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
Siyaset
Akın Gürlek’in Özel ve Emir’e açtığı tazminat davasında karar
Akın Gürlek’in Özel ve Emir’e açtığı tazminat davasında karar
Zafer Partisi'nden Özdağ'ın eski danışmanı hakkında suç duyurusu
Zafer Partisi'nden Özdağ'ın eski danışmanı hakkında suç duyurusu