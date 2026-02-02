Süreçte nihai rapor için tarih belli oldu

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, nihai raporu görüşmek üzere çarşamba günü bir araya gelecek.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç doğrultusunda toplanan komisyonun, nihai rapor toplantısını saat 14.00'te gerçekleştireceği öğrenildi.

"ORTAK RAPOR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLİR"

Geçtiğimiz günlerde nihai rapor konusunda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, "Ortak rapor nitelikli çoğunlukla kabul edilir" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖCALAN'IN AÇIKLAMALARI YER ALACAK"

Habertürk yayınına konuk olan Yıldız, "Terörsüz Türkiye için, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için, Sivil toplum örgütlerinin, baroların, siyasi partilerin, esnaf ve sanatkarların öneri ve görüşleri dikkate alınarak idari ve yasal düzenlemelere ait çerçeve metinler önümüzdeki günlerde şekillenecektir" demişi.

"Ortak rapor son şeklini alınca da komisyon üyelerinin tamamının görüşüne sunulur. Raporu oylamaya sunarız nitelikli çoğunlukla da kabul edilir. Uyum ve anlayış birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanan Yıldız şu detayları aktarmıştı: