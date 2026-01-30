İmralı süreci tamamen tıkandı mı? Pervin Buldan'dan yeni açıklama

Suriye’de 6 Ocak’ta başlayan çatışmaların Türkiye’deki çözüm sürecine olası etkileri tartışılırken DEM Parti, yaşananları "Kürtler için büyük kırılma" olarak değerlendirdi. Suriye’de entegrasyon sürecinin askıya alınması Türkiye’deki sürecin de tıkandığında ilişkin yorumları beraberinde getirdi.

Bianet’ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, söz konusu iddialara yanıt veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Bugüne kadar birçok tıkanmayı Sayın Öcalan inisiyatif alarak aştı. Bugün de sesinin, görüşlerinin topluma çok daha fazla ulaşması gereken bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

SDG'li kadının saçı kesilmişti: 'Saç örme' akımına DEM Partili vekiller ile Belçim Bilgin de katıldı

“SÜRECİN KISMEN YAVAŞLADIĞI GERÇEĞİ VAR”

Süreç boyunca çok önemli tartışmalar yaşandığını ve ciddi aşamalar kaydedildiğini ifade eden Buldan, "Hem küresel hem de bölgesel gelişmelerin etkisi ile sürecin kısmen yavaşladığı bir dönemde olduğumuz gerçeği var. Fakat her çatışma ve çözüm süreçlerinin olağan yönüdür. Bazen yavaşlar, bazen hızlanır" açıklamasında bulundu.

“SOMUT ADIMLAR GEREKLİDİR”

Buldan, açıklamasının devamında "Diyalog elbette devam eder, etmelidir" ifadelerini kullanırken "Biz diyalogdan kaçmayız; ama diyalog, artık sonuç üretmelidir diyoruz. DEM Parti olarak, onurlu ve kalıcı bir barış için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz bilinmeli" dedi.

Sürecin başarıya ulaşması için ilk yapılması gerekenin 'görüşmeleri artık demokratik siyasetin ve hukukun zeminine taşımak' olduğunu söyleyen Buldan, "Somut adımlar gereklidir. Ortak rapor toplumsal beklentileri karşılamalıdır" sözlerini sarf etti.

Pervin Buldan, sözlerinin devamında "Yaşadığımız gelişmeler, tam da sürecin neden hızlanması gerektiğini gösteriyor. Her gelişme adeta barışın gerekliliği için bir uyarıdır. Bu uyarıları nasıl okuduğumuz önemlidir. Özgürlük ve barış yasaları yerine güvenliği konuşmak doğru değildir. Barış, en büyük güvenliktir." ifadelerine yer verdi.

“ÇÖZÜM NET ORTAYA KONDU”

Buldan, şu an rapor yazma hazırlığında olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin ise, "Sayın Numan Kurtulmuş’un da belirtiği üzere ocak ayı itibariyle ortak raporun bitmesi takvimi var. Daha sonra da bunun yasal ayağına geçilecek.” dedi.

“Partilerin raporlarında da görüldüğü üzere her konuda anlaşma olmayabilir, her görüş ortaklaşmayabilir ama ülkenin bir çıkış yapması ve Kürt meselesinin çözümü için tüm raporların ve görüşlerin toplamından çıkan onlarca ortak başlık var.” diyen Buldan, “Bunların gözetilmesi dahi bizi bambaşka bir yere taşıyacaktır. Yine yüzlerce sunum yapıldı. Tespitler, gereklilikler ve çözüm net ortaya kondu. Artık tespit değil, çözümü ifade etme zamanı." açıklamasını yaptı.

Buldan, kendisine yöneltilen "Komisyonun İmralı ziyareti tekrarlanır mı?" sorusuna ise "Biz Sayın Öcalan’ın her kesimle diyaloğunun olması gerekliliğini defalarca ifade ettik. Komisyonun tekrar gidip gitmeyeceğini zaman gösterir" ifadeleriyle yanıt verdi.

Buldan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları son görüşme hakkında ise "Sayın Öcalan ile her görüşmeden aklımızda kalan bunca soruna dair olağanüstü yoğunlaşması ve durmadan çalışmasıdır. Son görüşmede Suriye başlığı üzerinden önemle durdu. Olan bitenlerin göz göre geldiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiği üzerinde önemle durdu." dedi.

Pervin Buldan'dan iktidara 'yasa' mesajı: Bizim de hazırlığımız var

“CİDDİ KIRILMALARA NEDEN OLUR”

Suriye’de yaşananların Türkiye’deki sürece etkisine ilişkin, "Çok açıktır ki Rojava’ya dönük kuşatma, savaş ve ambargo her açıdan yanlıştır ve sadece bir coğrafyayı hedeflemez, Türkiye’de yaşayan Kürtlerde ciddi kırılmalara neden olur.” ifadelerini kullanan Buldan, “Zaten daha önce de uyardık, Suriye gündemini Türkiye’de devam eden sürecin önüne koşmak veya burayı oranın önüne koşmak kesinlikle yanlıştır diye. DEM Parti olarak on yıllardır sınırının iki yakasının akraba olduğunu, kardeş olduğunu ifade ediyoruz.” sözlerini sarf etti.

“Çözüm bu bakımdan basittir. Türkiye’ye dönük bir tehdit değil, tam tersine diyalog çağrısı var.” açıklamasını yapan Buldan, "Devam eden insani bir kriz var. Buna dönük parti ve halk olarak seferberlik hali var. Talep ve acil çağrılar her gün her yerde ifade ediliyor. Açlık, susuzluk, gıda, barınma sorunu ve sağlık sorunu alanında kritik sorunlar var. Bu konuda yetkililerin de gerekli yerlerde, ihtiyaçların ulaşması konusunda yardımcı olmalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.