SDG'li kadının saçı kesilmişti: 'Saç örme' akımına DEM Partili vekiller ile Belçim Bilgin de katıldı

Yayınlanma:
Suriye'de bir erkeğin, elindeki saç örgüsünü tutarak SDG'li bir kadının saçını kestiğini söylediği video tepkiyle karşılanmıştı. Bu video üzerine kadınlar, saçlarını ördükleri anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kadınların saç örmesi, kısa sürede akım haline geldi. DEM Partili Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Ayşegül Doğan ve oyuncu Belçim Bilgin de bu akıma katıldı.

Suriye'nin Rakka kentinde çekildiği belirtilen bir videoda, bir erkek elinde tuttuğu saç örgüsünü göstererek, SDG mensubu bir kadına ait olduğunu söyledi.

Söz konusu videoda, videoyu çeken kişinin, "Onu neden kestin?" diye sorduğu, videodaki erkeğin ise "Zaten gitti ne yapacak ki" şeklinde cevap verdiği görülüyor.

ekran-goruntusu-2026-01-23-170118.png
SDG'li bir kadının saçını kestiğini söyleyen erkeğin videosundan görüntü

Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ateşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildiAteşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildi

KADINLAR SAÇLARINI ÖRDÜKLERİ VİDEOLAR ÇEKMEYE BAŞLADI

Bir süre önce SDG'nin kontrolünden çıkan Rakka'da çekilen bu video üzerine kadınlar, saçlarını ördükleri videolar çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Söz konusu paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayılarak ir akım haline dönüştü. Bu akıma DEM Partili milletvekilleri de katıldı.

DEM PARTİLİ PERVİN BULDAN AKIMA KATILDI

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

ekran-goruntusu-2026-01-23-170212.png
DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, sosyal medyada başlayan 'saç örme' akımına katıldı. Buldan'ın paylaştığı videodan görüntü.

TBMM GENEL KURULU'NDA SAÇLARINI ÖRDÜ

Söz konusu akıma DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da katıldı. Doğan, TBMM Genel Kurulu’nda saçlarını örerken çekilen videosunu paylaştı.

yeni-proje-14.jpg
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan (solda) ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş (sağda) sosyal medyada başlayan 'saç örme' akımına katıldı.

ÜNLÜ OYUNCU DA VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medyada hızla yayılan 'saç örme' akımına ünlü oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Bilgin, saçını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ekran-goruntusu-2026-01-23-170404.png
Oyuncu Belçim Bilgin, 'saç örme akımına katılarak, saçlarını ördüğü anlara ilişkin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

