SDG'li kadının saçı kesilmişti: 'Saç örme' akımına DEM Partili vekiller ile Belçim Bilgin de katıldı
Suriye'nin Rakka kentinde çekildiği belirtilen bir videoda, bir erkek elinde tuttuğu saç örgüsünü göstererek, SDG mensubu bir kadına ait olduğunu söyledi.
Söz konusu videoda, videoyu çeken kişinin, "Onu neden kestin?" diye sorduğu, videodaki erkeğin ise "Zaten gitti ne yapacak ki" şeklinde cevap verdiği görülüyor.
Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Ateşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildi
KADINLAR SAÇLARINI ÖRDÜKLERİ VİDEOLAR ÇEKMEYE BAŞLADI
Bir süre önce SDG'nin kontrolünden çıkan Rakka'da çekilen bu video üzerine kadınlar, saçlarını ördükleri videolar çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Söz konusu paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayılarak ir akım haline dönüştü. Bu akıma DEM Partili milletvekilleri de katıldı.
DEM PARTİLİ PERVİN BULDAN AKIMA KATILDI
DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
TBMM GENEL KURULU'NDA SAÇLARINI ÖRDÜ
Söz konusu akıma DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da katıldı. Doğan, TBMM Genel Kurulu’nda saçlarını örerken çekilen videosunu paylaştı.
ÜNLÜ OYUNCU DA VİDEO PAYLAŞTI
Sosyal medyada hızla yayılan 'saç örme' akımına ünlü oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Bilgin, saçını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.