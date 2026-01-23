Ateşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildi

Ateşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildi
Yayınlanma:
Suriye’nin geçici hükümetiyle 4 günlük ateşkeste imzalayan terör örgütü SDG, binlerce IŞİD’linin tutulduğu Aktan Cezaevi’nden çekildi. Örgütün Kobani’ye (Ayn el Arab) doğru yola çıktığı bildirilirken cezaevi yönetimini devralan Suriye Yönetimi, bu adımın 18 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu açıkladı.

Suriye’nin geçici hükümetine bağlı ordusunun Kuzey ve Doğu Suriye’ye 18 Aralık’ta başlattığı harekatın ardından varılan 4 günlük ateşkes sonucunda terör örgütü SDG, denetimindeki Aktan Cezaevi'nden çekildiği açıkladı.

ABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalarABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalar

CEZAEVİNDE BİNLERCE IŞİD HÜKÜMLÜSÜ TUTULUYORDU!

Aktan Cezaevi’nde yaklaşık 2 bin IŞİD’linin tutulduğu bildirilirken SDG’nin, Rakka’da bulunan ve günlerdir saldırı altında olan cezaevinden çekildiği ve Kobani’ye (Ayn el Arab) doğru yola çıktığı bildirildi.

sursye4.webp

CEZAEVİ YÖNETİMİNİ ŞAM DEVRALDI!

Suriye’nin geçici yönetimine bağlı Operasyonlar Birimi, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, cezaevinin yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını ve terör örgütü SDG'nin çekilmesinin 18 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu ifade etti.

Terör örgütü SDG’nin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise, saldırılar sırasında Aktan Cezaevi’ni hedef alan toplam 22 ateşkes ihlali tespit edildiği bildirilmişti.

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge SDG'den alındıSüleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge SDG'den alındı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan hapishanelerdeki terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak’a nakledilmeye başlandığını duyurmuştu. CENTCOM Komutanı Cooper’in ise, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı arayarak IŞİD’lilerin transferi sırasında “Suriye güçlerinin müdahaleye yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını” istediği ifade etmişti.

suriye2.webp

IŞİD’LİLER SERBEST BIRAKILDI!

Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordusunun saldırıları sırasında, terör örgütü SDG’nin denetimindeki Haseke kentinde bulunan El Şeddade Hapishanesi de hedef alınmış ve Şam'ın kontrolüne geçen hapishaneden IŞİD’lilerin serbest bırakıldığına ilişkin görüntüler dolaşıma girmişti.

suriye.webp

SURİYE YÖNETİMİ VE SDG ARASINDAKİ ATEŞKESİN 4. GÜNÜ!

Suriye'nin geçici yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes 4. gününe girerken Suriye Yönetimi, 2026 yılının ilk günlerinde 10 Mart mutabakatının süresinin dolduğunu ve SDG'nin entegrasyon anlaşmasına uymadığını kaydederek ilk aşamada Halep'in iki mahallesine saldırı düzenledi.

Çatışmalar sırasında Arap aşiretleri Suriye Yönetimi’ne destek verirken Suriye’nin geçici hükümeti, Rakka ve Deyrizor gibi kritik noktaları ele geçirdi.

suriye3.webp

HOL KAMPINDAN DA ÇEKİLMİŞTİ!

Suriye’nin geçici yönetimi, SDG’nin kontrolü altında bulunan ve binlerce IŞİD'li ve ailesinin tutulduğu hapishane ve kamplara da saldırı düzenlerken SDG, Hol Kampı’ndan da çekildiğini duyurmuştu.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini belirterek Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Dünya
Macaristan Başbakanı Orban: Zelenski Davos'ta haddini aştı
Macaristan Başbakanı Orban: Zelenski Davos'ta haddini aştı
Pakistan'da AVM yangınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü kaybı 71'e yükseldi
Pakistan'da AVM yangınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü kaybı 71'e yükseldi