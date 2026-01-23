Ateşkeste 4. gün! SDG IŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneden çekildi

Suriye’nin geçici hükümetine bağlı ordusunun Kuzey ve Doğu Suriye’ye 18 Aralık’ta başlattığı harekatın ardından varılan 4 günlük ateşkes sonucunda terör örgütü SDG, denetimindeki Aktan Cezaevi'nden çekildiği açıkladı.

CEZAEVİNDE BİNLERCE IŞİD HÜKÜMLÜSÜ TUTULUYORDU!

Aktan Cezaevi’nde yaklaşık 2 bin IŞİD’linin tutulduğu bildirilirken SDG’nin, Rakka’da bulunan ve günlerdir saldırı altında olan cezaevinden çekildiği ve Kobani’ye (Ayn el Arab) doğru yola çıktığı bildirildi.

CEZAEVİ YÖNETİMİNİ ŞAM DEVRALDI!

Suriye’nin geçici yönetimine bağlı Operasyonlar Birimi, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, cezaevinin yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını ve terör örgütü SDG'nin çekilmesinin 18 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu ifade etti.

Terör örgütü SDG’nin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise, saldırılar sırasında Aktan Cezaevi’ni hedef alan toplam 22 ateşkes ihlali tespit edildiği bildirilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan hapishanelerdeki terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak’a nakledilmeye başlandığını duyurmuştu. CENTCOM Komutanı Cooper’in ise, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı arayarak IŞİD’lilerin transferi sırasında “Suriye güçlerinin müdahaleye yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını” istediği ifade etmişti.

IŞİD’LİLER SERBEST BIRAKILDI!

Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordusunun saldırıları sırasında, terör örgütü SDG’nin denetimindeki Haseke kentinde bulunan El Şeddade Hapishanesi de hedef alınmış ve Şam'ın kontrolüne geçen hapishaneden IŞİD’lilerin serbest bırakıldığına ilişkin görüntüler dolaşıma girmişti.

SURİYE YÖNETİMİ VE SDG ARASINDAKİ ATEŞKESİN 4. GÜNÜ!

Suriye'nin geçici yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes 4. gününe girerken Suriye Yönetimi, 2026 yılının ilk günlerinde 10 Mart mutabakatının süresinin dolduğunu ve SDG'nin entegrasyon anlaşmasına uymadığını kaydederek ilk aşamada Halep'in iki mahallesine saldırı düzenledi.

Çatışmalar sırasında Arap aşiretleri Suriye Yönetimi’ne destek verirken Suriye’nin geçici hükümeti, Rakka ve Deyrizor gibi kritik noktaları ele geçirdi.

HOL KAMPINDAN DA ÇEKİLMİŞTİ!

Suriye’nin geçici yönetimi, SDG’nin kontrolü altında bulunan ve binlerce IŞİD'li ve ailesinin tutulduğu hapishane ve kamplara da saldırı düzenlerken SDG, Hol Kampı’ndan da çekildiğini duyurmuştu.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini belirterek Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti.