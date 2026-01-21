Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge SDG'den alındı

Türkiye’nin yurt dışındaki tek toprağı olarak kabul edilen Süleyman Şah Türbesi arazisi, Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaş sürecinde farklı silahlı grupların kontrolüne girmişti. Son yıllarda ise bölge, SDG’nin denetimindeki alanlar içinde yer alıyordu.

TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ TEK TOPRAĞI

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi kabul edilen Süleyman Şah’ın mezarı olarak bilinen türbe, Türkiye sınırları dışında bulunmasına rağmen egemenlik hakkı bakımından Türkiye’ye ait olması nedeniyle özel bir statüye sahip. Bu statü, 1921 Ankara Antlaşması ile güvence altına alınmış durumda.

ATEŞKESTEN BİR SAAT ÖNCE ALINDI

Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Karakozak köyü, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan ateşkes kararının yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce, dün akşam saat 19.00 sıralarında Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

MAYIN TEMİZLEMESİ YAPILACAK

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, türbenin bulunduğu alanda yoğun mayınlı bölgeler bulunması nedeniyle, her ne kadar arazi fiilen Şam yönetiminin kontrolüne girmiş olsa da henüz bölgeye giriş sağlanamadı. Mayın temizleme çalışmalarının ardından alana girilmesi bekleniyor.