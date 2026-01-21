ABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalar

Suriye’nin kuzeydoğusunda çatışmalar sürerken, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 4 günlük ateşkes ilan edildi. Haseke çevresinde çatışmalar aralıklarla devam ederken, Kabur Barajı Şam yönetiminin kontrolüne geçti. Kobani ve Abdülaziz Dağı çevresinde de silah sesleri yükseldi.

Tüm bu tablo, Washington’un SDG’ye desteğinin sürüp sürmediği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

BARRACK: SDG'NİN GÖREVİ BİTTİ

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamalarla tartışmaları alevlendirdi. Barrack, Kürtler için en büyük fırsatın Ahmed Şara yönetimiyle işbirliği olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün durum kökten değişti. Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye oldu. Bu durum da ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli.”

Barrack ayrıca ABD’nin bölgede uzun vadeli askerî varlık istemediğini, önceliğin ayrılıkçılık veya federalizm olmadan ulusal birliğin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Barrack bir başka açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“SDG'nin sahadaki birincil IŞİD karşıtı güç olarak asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir. Şam artık IŞİD gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını devralmaya istekli konumdadır. Son gelişmeler, ABD'nin ayrı bir SDG rolünü uzatmak yerine bu geçişi aktif olarak kolaylaştırdığını göstermektedir.”

TRUMP'A AÇIK AÇIK SDG'YE DESTEK SORUSU YÖNELTİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında SDG/YPG ile ilişkilere dair soruyu yanıtladı.

“Suriye’de, ABD’nin en sadık ortakları olan Kürtler, Suriye hükümeti içindeki bazı unsurların saldırılarıyla karşı karşıya. Kürtlerin Rojava, Suriye’de terörle mücadelede etkin güçlerinin haklarının korunmasını sağlamak için ne yapacaksınız? Çünkü bir Başkan, müttefikini asla terk etmez.” sorusuna Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Kürtleri severim, ama sadece anlaman için söyleyeyim, Kürtlere inanılmaz miktarda para ödendi, onlara petrol ve diğer şeyler verildi. Yani bunu daha çok kendileri için yapıyorlardı, bizim için yaptıklarından daha fazla. Ama biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz.”

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölge SDG'den alındı

SDG'DEN İSRAİL AÇIKLAMASI: TEMAS KURULDU

SDG yetkilileri, ABD'nin yardım etmemesinden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdi.

SDG’ye yakın yetkililer, ABD’nin yardım etmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. SDG yöneticilerinden İlham Ahmed, önceki ateşkesin bozulmasının nedeninin, SDG lideri Mazlum Abdi’ye istenen sürenin verilmemesi olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Ahmed, İsrail’den “bazı figürlerin” SDG ile temas kurduğunu, SDG’nin her kaynaktan destek almaya hazır olduğunu da açıkladı.

Aynı dönemde, Trump yönetiminin Şara hükûmetiyle daha yakın ilişkiler kurması, Washington’un SDG’ye mesafesini artırdığı yorumlarına yol açtı.

HASEKE'DE ATEŞKES

Şam yönetimi, 20 Ocak’ta SDG ile çatışmalara dört gün ara verilmesini öngören ateşkesi ilan etti. SDG de ateşkese uyacağını açıkladı. Şam, ateşkesin Haseke’nin merkezi yönetime entegrasyonu için görüşmelere alan açmak amacıyla yapıldığını duyurdu.

Plan gerçekleşirse, Şam güçleri Haseke ve Kamışlı’nın merkezine girmeyecek, yalnızca banliyölerde kalacak. Entegrasyonun ayrıntıları daha sonra belirlenecek. Ayrıca Mazlum Abdi’ye, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valisi olarak görev yapacak isimleri belirleme alanı tanınacağı bildirildi.

SAHADAKİ SON DURUM NE?

18 Ocak’ta Şam ile SDG arasında mutabakat sağlandı. Amaç, iki haftadır süren çatışmaları bitirmekti. Mazlum Abdi, çatışmaların kendilerine “dayatıldığını” ve anlaşmayı “akan kanı durdurmak için” kabul ettiklerini söyledi.

Ancak 19 Ocak’ta Ahmed Şara ile Abdi arasında yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı. Ardından çatışmalar yeniden başladı. SDG, direniş çağrısı yaptı. Bunun üzerine 20 Ocak’ta yeni bir 4 günlük ateşkes ilan edildi.

Anadolu Ajansı’na göre, Haseke’nin güneyindeki Kabur Barajı Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Çatışmalar, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde yoğunlaştı. Kobani’de de sabah saatlerinde Şam’a bağlı güçlerle çatışmalar yaşandı.

Bu ayın başında Halep’te çatışmalar çıkmış, ardından hükûmet güçleri SDG’nin elindeki Deyrizor ve Rakka’yı ele geçirmişti. Bu bölgeler petrol, gaz sahaları, barajlar ve sınır kapılarını içeriyor.

