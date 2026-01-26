Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: 'Son aşamaya geldik'

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Kurtulmuş, "5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık. Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor" dedi.

"SURİYE'Yİ KİMSE TERÖR ÖRGÜTLERE VASITASIYLA..."

Suriye'deki gelişmeler hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Bölgedeki, bütün farklı unsurlar yeni Suriye yönetiminin parçası olmalı, Suriye yönetiminde herkesin işin içerisine katılabileceği bir demokratik sürecin önü açılmalıdır. Suriye'yi hiç kimse terör örgütlere vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.