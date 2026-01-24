Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye de değindi.

Erdoğan, “DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor” dedi.

Erdoğan, yıllardır Türkiye için endişe kaynağı olan sorunların birer birer çözüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep’te, Hama’da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak.”

"HEPSİ SURİYE VATANDAŞLARI OLACAK"

Suriye’nin kuzeyindeki "ayrılıkçı tehdit ortadan kalktığında" sadece Suriye halkının değil, tüm bölgenin rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, “Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu çağrıda bulundu:

“Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.”

Sosyal medya üzerinden yayılmak istenen fitneye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: