Erdoğan'dan Suriye mesajı! "Terör tehdidi kalkacak"

Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Suriye'de SDG'yi işaret ederek, "Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye de değindi.

Erdoğan, “DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor” dedi.

Erdoğan, yıllardır Türkiye için endişe kaynağı olan sorunların birer birer çözüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep’te, Hama’da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak.”

"HEPSİ SURİYE VATANDAŞLARI OLACAK"

Suriye’nin kuzeyindeki "ayrılıkçı tehdit ortadan kalktığında" sadece Suriye halkının değil, tüm bölgenin rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, “Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak” ifadelerini kullandı.

'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası'Suriye ve SDG arasındaki ateşkes uzatıldı' iddiası

Türkiye’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu çağrıda bulundu:

“Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.”

Sosyal medya üzerinden yayılmak istenen fitneye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma ve kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

