Süreçte "nihai rapor" için beşinci kez toplanacaklar

TBMM çatısı altında kurulan komisyonun ortak raporu için yazım ekibi bir kez daha bir araya gelecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında yürütülen süreçte "nihai rapor" için beşinci kez toplanacaklar.