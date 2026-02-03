Süreçte "nihai rapor" için beşinci kez toplanacaklar
MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısıyla başlayan İmralı sürecinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için komisyonda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi yeniden bir araya gelecek.
Komisyonun yazım ekibi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yarın beşinci toplantısını yapacak.
Ortak rapor yazımının tamamlanmasından sonra komisyonda müzakare edilmesi, ardından Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.
Komisyonun ortak raporu için yazım ekibinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya bulunuyor.
Son olarak 19 Ocak’ta bir araya gelen yazım ekibinin toplantısı 3 saat 20 dakika sürmüştü.
Toplantının ardından açıklama yapan Feti Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını belirterek, “Üstünde bir kez daha çalışırız sonra bitiririz” açıklamasını yapmıştı.