Sümbül Dağı’ndan kopan dev çığ Zap Suyu’nun akışını kesti!

Hakkari’de son üç gündür etkili olan karla karışık yağış, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, bölgedeki hava koşulları yeni bir doğa olayını da beraberinde getirdi. Yağışların ardından sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yumuşayan kar kütleleri, çığ riskini artırdı.

Kent merkezine yakın ve 3.857 metre rakımıyla bilinen Sümbül Dağı yamaçlarında meydana gelen çığ, dağdan kopan büyük kar kütlelerinin hızla aşağı doğru ilerlemesiyle oluştu. Hareket eden kar kütleleri, bölgedeki önemli su kaynaklarından biri olan Zap Suyu yönüne kadar ulaştı.

KAR KÜTLELERİ KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

Çığın etkisiyle Zap Suyu’nun akışının durduğu ve su yatağının kar yığınlarıyla dolduğu bildirildi. Olayın, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Depin mevkii yakınlarında gerçekleştiği, bölge halkının ise durumu yaklaşık 7 kilometre uzaklıktan net şekilde gözlemleyebildiği aktarıldı.