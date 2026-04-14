Sümbül Dağı’ndan kopan dev çığ Zap Suyu’nun akışını kesti!

Hakkari’de üç gündür etkili olan kar yağışının ardından hava ısınınca, Sümbül Dağı’ndan kopan çığ kütleleri Zap Suyu’nun akışını durdurdu. Dev kar kütleleri kent merkezinden de görüldü.

Hakkari’de son üç gündür etkili olan karla karışık yağış, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, bölgedeki hava koşulları yeni bir doğa olayını da beraberinde getirdi. Yağışların ardından sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yumuşayan kar kütleleri, çığ riskini artırdı.

Kent merkezine yakın ve 3.857 metre rakımıyla bilinen Sümbül Dağı yamaçlarında meydana gelen çığ, dağdan kopan büyük kar kütlelerinin hızla aşağı doğru ilerlemesiyle oluştu. Hareket eden kar kütleleri, bölgedeki önemli su kaynaklarından biri olan Zap Suyu yönüne kadar ulaştı.

KAR KÜTLELERİ KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

Çığın etkisiyle Zap Suyu’nun akışının durduğu ve su yatağının kar yığınlarıyla dolduğu bildirildi. Olayın, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Depin mevkii yakınlarında gerçekleştiği, bölge halkının ise durumu yaklaşık 7 kilometre uzaklıktan net şekilde gözlemleyebildiği aktarıldı.

Uzmanlar, bölgede kar yağışlarının ardından ani sıcaklık değişimlerinin çığ riskini artırdığına dikkat çekerken, özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu tür doğal olayların, hem ulaşımı hem de dere yataklarındaki su akışını kısa süreli de olsa etkileyebildiği ifade ediliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı