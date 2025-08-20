Sultanbeyli'de feci kaza! 10 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Saat 23.15 Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana gelen kazada cadde üzerine seyir halinde olan bir minibüs ve otomobil hızla çarpıştı.

ARAÇLARDA BULUNAN 10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı aralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüs çalışmaların ardından kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.