Şule Çet davasında 18 yıl hapis alan Berk Akand neden dışarıda? Bakanlık açıkladı

Şule Çet davasında 18 yıl hapis alan Berk Akand neden dışarıda? Bakanlık açıkladı
Yayınlanma:
Bakanlık, Şule Çet davasının hükümlüsü Berk Akand’ın tahliye edildiği iddialarını kesin dille yalanlayarak, hükümlünün açık cezaevine nakledildiğini ancak izin dönemindeki paylaşımı nedeniyle yeniden kapalı cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği” yönündeki iddialara yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Berk Akand’ın cezasının infazının devam ettiğini bildirdi.

g53tggywqaalahj.jpg

Açıklamada, 29 Mayıs 2018’de Şule Çet’in ölümüyle sonuçlanan olay doğrultusunda açılan davada, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükme dikkat çekildi. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu’yu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Aksu’nun halen kapalı ceza infaz kurumunda olduğu belirtildi.

Şule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canımŞule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canım

Canice katledilen Şule Çet mezarı başında anıldı: Düşlerini yere düşürenleri unutmadıkCanice katledilen Şule Çet mezarı başında anıldı: Düşlerini yere düşürenleri unutmadık

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand’a ise “kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Bu hükümlerin istinaf ve Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı.

ule-cet-davasi.jpg

Bakanlık, Akand’ın 5 Haziran 2025 tarihinde infaz mevzuatı gereği kapalı cezaevinden açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, ancak bunun tahliye anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu hükümlü tahliye edilmemiştir. Açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izinli olduğu sırada yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin işlemleri uygulanmış, açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak yeniden kapalı ceza infaz kurumuna nakledilmiştir.”

berk-cagtay.jpg

Bakanlık ayrıca, hükümlü tahliye edilmemiş olmasına rağmen, aksi yönde haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını aktardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu
CHP'nin 71'inci miting adresi belli oldu
Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!
Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!