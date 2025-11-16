Şule Çet davasında 18 yıl hapis alan Berk Akand neden dışarıda? Bakanlık açıkladı

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği” yönündeki iddialara yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Berk Akand’ın cezasının infazının devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, 29 Mayıs 2018’de Şule Çet’in ölümüyle sonuçlanan olay doğrultusunda açılan davada, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükme dikkat çekildi. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu’yu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Aksu’nun halen kapalı ceza infaz kurumunda olduğu belirtildi.

Şule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canım

Canice katledilen Şule Çet mezarı başında anıldı: Düşlerini yere düşürenleri unutmadık

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand’a ise “kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım” suçundan 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Bu hükümlerin istinaf ve Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı.

Bakanlık, Akand’ın 5 Haziran 2025 tarihinde infaz mevzuatı gereği kapalı cezaevinden açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, ancak bunun tahliye anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu hükümlü tahliye edilmemiştir. Açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izinli olduğu sırada yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin işlemleri uygulanmış, açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak yeniden kapalı ceza infaz kurumuna nakledilmiştir.”

Bakanlık ayrıca, hükümlü tahliye edilmemiş olmasına rağmen, aksi yönde haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını aktardı.