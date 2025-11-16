Şule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canım

Şule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canım
Ankara'da Şule Çet'in bir plazada cinsel saldırıya uğramasının ardından 20. kattan aşağı atıldığı cinayet davası kapsamında, sanık Çağatay Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand tahliye edildi. Akand'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

Ankara Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak yaşamını yitirdi.

Sanık Berk Akand, sanık Çağatay Aksu'ya yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

7 YIL SONRA TAHLİYE EDİLEN AKAND'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Berk Akand, tacizci ve istismarcılara güven verecek şekilde tutukluluğunun 7 yıl 3'ncü ayında tahliye edildi.

Tahilyesinin ardından sosyal medyada bir şahıs tarafından yapılan "Herkese inat hoşgeldin" paylaşımına yanıt veren Akand, tepki çekti.

Yaklaşık 2 ay önce tahliye edilen Akand, verdiği yanıtta, "Alayına inat hoşbuldum canım" yanıtını verdi.

Akand, yine kendisiyle ilgili bir başka paylaşıma ise, "Kavuşmamızı rüya sananlara gerçekler bunlar", "biz yeterince ağladık, artık alayına inat güleceğiz" dediği görüldü.

