Sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

Sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda tarımsal sulamada kullanılan Apa Barajı’nda suların çekilmesiyle tarihi köprü gün yüzüne çıktı.

Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı’nda, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce, halk arasında 11 gözlü köprü olarak bilinen tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Köprünün Osmanlı Dönemi’nin son zamanlarına ait olduğu tahmin ediliyor, ancak kesin yapım tarihi bilinmiyor.

barajj.jpg

Çocukluğunu baraj yapılmadan önce sular altında kalan Apa köyünde geçiren emekli öğretmen Süleyman Şahin, baraj yapımı nedeniyle 1957 yılında köyden taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Şahin, “Baraj kurulunca yeni Apa köyü kurulmuştu. Eski köyümüzde Romalılardan kalma eserler çıkmıştı. Köprü bayağı yüksekti. Altındaki gözlerden at arabaları geçerdi. Mart, nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Şimdi balçık olmuş, çamur olmuş. Şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış. Bizim çocukluğumuz burada geçti” diye konuştu.

baraj2.jpg

İstanbul için felaket yaklaşıyorİstanbul için felaket yaklaşıyor

"BARAJ İÇİN BIRAKIP GİTTİĞİM KÖYÜMÜZ, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI"

Çocukluğunun geçtiği köyün baraj nedeniyle sular altında kalacağını annesinin ağlamasıyla öğrendiğini ifade eden Süleyman Şahin, “Bir sabah uyandığımda rahmetli annem ocağa tencereyi koymuş bir şeyler pişirirken için için ağlıyor, bir şeyler anlatıyordu. Neden ağladığını sordum O da bana ‘Burası baraj olacakmış. Evler yıkılacak, mezarlar suyun altında kalacakmış. Biz burada doğduk, annemiz, babamız buradaydı. Onları burada bırakıp gideceğiz’ diye ağlıyordu. Annemin gözyaşlarıyla öğrendim köyümüzü bırakıp gideceğimizi. Burada hatıramız çok. Baraj için bırakıp gittiğim köyümüz, sular çekilince ortaya çıktı” dedi.

Kaynak:DHA

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı