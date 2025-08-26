Su kaynağına gelen kurtlar fotokapana yakalandı

Su kaynağına gelen kurtlar fotokapana yakalandı
Muğla'da ormana yerleştirilen fotokapana, su kaynağına gelen 3 kurt yansıdı. MSKÜ Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kurtların kentte nadir görülen hayvanlardan olduğunu söyledi.

Muğla'da ormana yerleştirilen fotokapana, su kaynağına gelen 3 kurt yansıdı. Görüntülerde, kurtların su birikintisine girdiği anlar yer aldı.

MSKÜ Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kurtların Muğla'da nadir görülen hayvanlardan olduğunu söyledi.

İlemin, hayvanların doğal ve sabit su kaynağında yorucu gecenin ardından su içip serinlediğini ifade ederek, "Bu sabit kaynağa, yaban domuzları ise çok nadir gelebiliyor. Çünkü onların en önemli avcısı olan kurtlar bu bölgede.

Muğla genelinde yaban domuzlarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de ekosistemde kurtların azalmış olması. Kurtlar ekosistemin en önemli indikatörü ve şekillendiricisi canlılar. Onlar düşmanımız değil, dostlarımız. Kırsaldaki çiftçi vatandaşlarımız için ise çözüm basit. Sadık dostlar yani köpek beslemek. Böylece kurtlar sürülere yaklaşamaz ve asıl besinleri olan yaban domuzlarının peşine düşer" ifadelerini kullandı.

