Sosyete kuyumcusunun ödediği vergi belli oldu: Kepçeyle kazanmış çay kaşığıyla vermiş!

Yayınlanma:
Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, ‘ünlülerin kuyumcusu’ Ersan Gülmez’in 2022-2023 yıllarında sadece 90 bin TL vergi ödediğini, 2024’te ise 1.4 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

66 günden bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara cezaevinden açıklamalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla Silivri’de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, 'ünlülerin kuyumcusu' olarak tanınan Ersan Gülmez’in 2022-2023 yıllarında toplamda 90 bin TL vergi ödediğini belirtti.

Ersan Diamond lakaplı Gülmez, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakılmıştı.

"45 BİN TL VERGİ ÖDEMİŞ"

Altaylı, “Bu Ersan Diamond 2022 yılında 45 bin TL, 2023 yılında yine 45 bin TL vergi ödemiş. 2024 yılında ise biraz insafa gelip 1.4 milyon TL ödemeyi uygun görmüş. Arkasına Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını asan kişilik kaç lira vergi vermiş? Ya da Semra Ilık” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

